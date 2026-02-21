  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Raanana, Izrael

Tel-Awiw
43
Jerusalem
44
Netanya
4
Hajfa
1
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue magnifique
Raanana, Izrael
od
$1,03M
nowy apartament 3 p piękny widok degagee. Na ogrodach taras 25 m2. Sukka. Na południe i zachód. 2 parkingi w piwnicy. mieszkanie jest wynajmowane do lipca 2026 na 6200 sh / miesiąc
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Raanana, Izrael
od
$1,19M
Apartament z 5 pokojami z tarasem i piwnicą. taras o powierzchni 10 m2. Całkiem otwarta kuchnia. Odnowiony budynek z mamą. centrum miasta w pobliżu synagogi Rav Pinto ma 2 nie d pobudza, ale cicho. Ulica ma unikalny zmysł
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się