Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya

Netanya, Izrael
$956,175
ID: 33718
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Park HaYam, Netanya, blisko morza. Nowy apartament 102 m2 + taras 14 m2, 10 piętro, 4 pokoje. Projekt electra, nowoczesna wieża 30piętrowa. Parking + piwnica, natychmiastowe wejście. Obszar rodzinny, blisko sklepów, szkół i plaż. Cena w dół: 350.000 (promocja ceny 3,390000)

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

