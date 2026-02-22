  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport

Netanya, Izrael
od
$2,665
;
2
ID: 33454
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Français Français
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. Une master bed room AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. UNE 2E SALLE DE BAIN. WIELKIE SEJOUR ET CUISINE EQUIPEE. Loe Mumble.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Appartement de standing
Jerozolima, Izrael
od
$1,34M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Dzielnica mieszkaniowa Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,98M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de reve
Jerusalem, Izrael
od
$1,59M
