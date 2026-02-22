  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A louer superbe appartement de 4 pieces spacieux et lumineux avec vue directe sur la mer

Netanya, Izrael
od
$2,665
7
ID: 33768
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Państwo przegląda
od
$2,665
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Jerusalem, Izrael
od
$1,19M
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,14M
Dach / Penthouse Apartment, Lev Tel Aviv, Lev Hair Nord, Tel Aviv- Yafo 5 pokoi - 4 piętro na 4 Na sprzedaż bezpośrednio przez właściciela, w samym sercu Tel Awiwu, w cichej i poszukiwanej ulicy: 5-pokojowe dwupoziomowe mieszkanie na dachu. 115 m2 zbudowany + 65 m2 taras dachowy. Doskonały…
Agencja
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,85M
W sercu miasta Dziewięć i wyłączność Yehuda Halevi 94 - Nowy i wyjątkowy budynek 4 piękne nowe pokoje z windą i mamad Parking Taras słoneczny Zależność / karierowicz Mieszkanie znajduje się z tyłu, cicho! 4 pokoje o powierzchni 93 m2 + słoneczny taras o powierzchni 10 m2 3. piętro z windą O…
Agencja
Immobilier.co.il
