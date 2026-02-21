  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer

Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer

Netanya, Izrael
od
$2,70M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33853
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Aszkelon, Izrael
od
$877,800
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer exceptionnelle
Aszkelon, Izrael
od
$329,175
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,18M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,43M
Dzielnica mieszkaniowa Investi et rare en centre ville
Raanana, Izrael
od
$906,015
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,70M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$529,815
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche
Dzielnica mieszkaniowa Renove au coeur de kiryat moche
Jerozolima, Izrael
od
$971,850
PROMOCJA!! Piękny odnowiony 3P 81 m2, w samym sercu Kiryat Moché; w pobliżu synagogi, tramwaj, balkon 15 m2 z soucca, jakości konstrukcji! Prywatne wejście. To jest ostatni apartament dostępny w projekcie, piętro cenowe, SAY:! Exclusive Hadassa agencja Takam
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces centre ville
Nahariya, Izrael
od
$485,925
W centrum Nahariya, położony w cichej i poszukiwanej ulicy, Ma wiele rzeczy, za niewielką cenę: Balkon / taras, mamad, winda, piwnica, parking i przestronne i jasne!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się