  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique

Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique

Netanya, Izrael
od
$627,000
;
6
ID: 33480
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Nice 2 pokoje (1 sypialnia + pokój dzienny) taras Soukka. West. Piękny widok na morze. Idealny dla stóp gruntowych lub inwestycji. Parking i piwnica. Łącznie z mamadem.

Netanya, Izrael
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Vue mer magnifique
Netanya, Izrael
od
$627,000
