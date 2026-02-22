Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Położony w poszukiwanej dzielnicy Ir Yam w Netanya, w pobliżu Kikar HaPiano, Canyon Ir Yam i plaże.
Apartament 5 pokoje o powierzchni 140 m2
Drugie piętro
Taras o powierzchni 18 m2 z widokiem,
Dwa parkingi i piwnica.
Niedawna rezydencja stojąca, oferująca siłownię, pokój zabaw dla dzieci i utrzymująca wspólne obszary.
Ciche, rodzinne i wysokiej klasy środowisko, z szybkim dostępem do głównych osi, parków, szkół i infrastruktury sportowej.
Cena wnioskowana: 4,820,000
za nieruchomość łączącą szczodrą powierzchnię, nowoczesne usługi i lokalizację premium.
Lokalizacja na mapie
Netanja, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.