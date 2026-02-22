  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanja
  Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya

Netanja, Izrael
od
$1,51M
9
ID: 33719
Data aktualizacji: 20.02.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanja

Położony w poszukiwanej dzielnicy Ir Yam w Netanya, w pobliżu Kikar HaPiano, Canyon Ir Yam i plaże. Apartament 5 pokoje o powierzchni 140 m2 Drugie piętro Taras o powierzchni 18 m2 z widokiem, Dwa parkingi i piwnica. Niedawna rezydencja stojąca, oferująca siłownię, pokój zabaw dla dzieci i utrzymująca wspólne obszary. Ciche, rodzinne i wysokiej klasy środowisko, z szybkim dostępem do głównych osi, parków, szkół i infrastruktury sportowej. Cena wnioskowana: 4,820,000 za nieruchomość łączącą szczodrą powierzchnię, nowoczesne usługi i lokalizację premium.

Netanja, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
