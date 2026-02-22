  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanya, Izrael
od
$752,400
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33456
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament z bardzo przestronnym, bardzo klarowny i całkowicie niezakłócony widok Situe ma dwa kroki od Kikar i plaży Doskonałe mieszkanie do mieszkania lub inwestycji

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre bonne occasion renove
Netanya, Izrael
od
$613,206
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanya, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Nahariya, Izrael
od
$579,975
Dzielnica mieszkaniowa Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Izrael
od
$2,66M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Izrael
od
$893,475
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Izrael
od
$752,400
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Izrael
od
$2,649
Tajny budynek, położony w cichej i zielonej ulicy Unikalny apartament z autentycznym charakterem Jerozolimy: wysokie sufity, jasne i przestronne Pierwsze piętro, • 3 sztuki + mezzanina • Około 60 m2 • 1 łazienka • Nieumeblowane, z wyjątkiem lodówki, piekarnika i szafy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Dzielnica mieszkaniowa Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Hadera, Izrael
od
$1,32M
BZH Nie będziesz musiał inwestować ani jednego szekela w ten dom! Wejdź, ciesz się i bądź uwiedziony luksusem, który oferuje! Dział francuskojęzyczny RE / MAX Hadera Ra Piękny jasny dom o powierzchni 160 m2 zbudowany na działce 250 m2 w jednej z najpiękniejszych ulic w dzielnicy Haotsar! …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Mieszkanie na sprzedaż w Ashdod "Residence Costa del sol" 4 pokoje "KING" z balkonem na morzu, przestronne, piwnica, klimatyzacja, parking... w najpiękniejszej rezydencji Ashdod z SPA, siłownia, basen, sauna
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się