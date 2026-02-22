Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied

Szybko rozwijające się nadmorskie miasto, Natania uwodzi przez swoje środowisko życia między plażami, spacery i życia miejskiego. Ulica Jerozolima, zaledwie 2 minuty od plaż, to mieszkanie dawniej 5 pokoi przekształconych w 4 pokoje oferuje piękne objętości na 130 m2. Położony na 7 piętrze, cieszy się ładny taras o powierzchni 16 m2, idealny do korzystania z zewnątrz przez cały rok. ✔️ Parking ✔️ Jaskinia ✔️ Nice recepcja ✔️ Potencjał rodzinny lub wtórne miejsce zamieszkania Prawdziwa szansa dla sektora.