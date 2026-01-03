  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hajfa (dystrykt)
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Hajfa (dystrykt), Izrael

Hajfa
1
Hadera Subdistrict
3
Harish
2
Haifa Subdistrict
1
Dzielnica mieszkaniowa Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Hajfa, Izrael
od
$818,795
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Specjalna oferta na uruchomienie: zapłacić 400,000 obecnie, a reszta - zgodnie ze specjalnym planem bliżej osady, i bez odniesienia do indeksu. Liczba mieszkań i czas trwania działania są ograniczone.O projekcieZamknięta dzielnica butikowa na skrzyżowaniu Shoshanat ha- Carmel × ha- Ilanot × …
Invest Cafe
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Or Akiva, Izrael
od
$1,25M
BZH Francuskojęzyczny departament RE / MAX Hadera i okolic prezentuje prestiżowy projekt nieruchomości w Or Akiva, w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej "Or Yam". Położony obok Cezarei, zaledwie kilka minut od Hadera, miasto Or Akiva cieszy się strategiczną lokalizacją łączącą spokój, dostę…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$331,780
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i skle…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$315,504
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i skle…
Immobilier.co.il
