Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Dizengoff Ulica w samym sercu Netanya, premium lokalizacji w pobliżu Kikar HaAtsmaout. Obszar jest poszukiwany dla swoich sklepów, kawiarni, atrakcji miejskich i szybkiego dostępu do plaży. Apartament 3 pokoje, około 88 m2, na 1 piętrze 5. W pełni odnowiony, z wygodnymi tomami i jasny salon. Nadaje się do głównego zamieszkania lub strategicznej inwestycji wynajmu. 1 minuta od Kikar HaAtsmaout i spacerem od plaż. Budynek dotknięty projektem Pinoui-Binoui (zaawansowany etap), oferujący potencjał do odnowy. (zniszczenie / przebudowa budynku z dostawą nowej jednostki z nowoczesnymi usługami) Cena: 2 050 000.