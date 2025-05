Kompleks mieszkalny New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia

Kompleks składa się z 20 apartamentów i willi, tylko 8 apartamentów. Nieruchomości inwestycyjne kompleksu nadają się nie tylko do codziennego, ale także do długoterminowego wynajmu. Kompleks posiada całą niezbędną infrastrukturę do komfortowego życia:

1 wspólna pula

11 prywatnych basenów

sala gimnastyczna

obszar jogi

otwarte i zamknięte obszary współpracy

restauracja

Zakończenie budowy - Q3 2025. Pod koniec budowy ceny wzrosną o 30,000 dolarów.

Korzyści

W realistycznym scenariuszu, przy średnim wskaźniku obłożenia wynoszącym 85%, mieszkanie o powierzchni 33- 41 m2 może wykazywać wydajność 15% rocznie.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt znajduje się obok kompleksu Chi Pyramid i 5 minut od centrum Ubud. Istnieją kawiarnie i restauracje w ciągu 4-5 minut jazdy od kompleksu. British International School jest 11 minut jazdy.