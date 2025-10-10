Kompleks mieszkalny AURA APART

Apartamenty z topową lokalizacją i rozwiniętą infrastrukturą.
Zaliczka - 50%. Dzierżawa: 30 lat + 30 lat
Mieszkanie 28 mkw. Mieszkanie pod klucz, po remoncie, umeblowane i wyposażone. Przytulna loggia 3m2
Lokalizacja w pięknym Ubud. Obszar ten jest stolicą kulturalną. Znajduje się tu wiele świątyń, kawiarni i restauracji. Także szkoły i przedszkola.
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z restauracją, przestrzenią coworkingową, basenem, kinem.
Infrastruktura zdalna:
- 8 minut Piramida Chi
- 4 minuty Parkowania
- 10 minut Szlak artystów
- 2-5 minut 50+ restauracji
- 2-5 minut salony i hipermarkety
- 10 minut małpiego lasu
- 15 minut tarasów ryżowych
- 5-10 minut szkoły i przedszkola
*cena podana jest na dzień 10 października 2024 r.