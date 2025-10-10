Kompleks mieszkalny AURA APART

Apartamenty z topową lokalizacją i rozwiniętą infrastrukturą.



Zaliczka - 50%. Dzierżawa: 30 lat + 30 lat



Mieszkanie 28 mkw. Mieszkanie pod klucz, po remoncie, umeblowane i wyposażone. Przytulna loggia 3m2



Lokalizacja w pięknym Ubud. Obszar ten jest stolicą kulturalną. Znajduje się tu wiele świątyń, kawiarni i restauracji. Także szkoły i przedszkola.



Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z restauracją, przestrzenią coworkingową, basenem, kinem.



Infrastruktura zdalna:

- 8 minut Piramida Chi

- 4 minuty Parkowania

- 10 minut Szlak artystów

- 2-5 minut 50+ restauracji

- 2-5 minut salony i hipermarkety

- 10 minut małpiego lasu

- 15 minut tarasów ryżowych

- 5-10 minut szkoły i przedszkola



*cena podana jest na dzień 10 października 2024 r.