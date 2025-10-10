Kompleks mieszkalny AURA APART

  1. Realting.com
Ubud, Indonezja
$75,000
19.10.2024
15.10.2024
11.06.2024
ID: 19930
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.12.2024

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Gianyar
  • Miasto
    Ubud District
  • Miasteczko
    Ubud

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    2025
    Gotowe
    4

O kompleksie

Przeniesienie
Apartamenty z topową lokalizacją i rozwiniętą infrastrukturą.

Zaliczka - 50%. Dzierżawa: 30 lat + 30 lat

Mieszkanie 28 mkw. Mieszkanie pod klucz, po remoncie, umeblowane i wyposażone. Przytulna loggia 3m2

Lokalizacja w pięknym Ubud. Obszar ten jest stolicą kulturalną. Znajduje się tu wiele świątyń, kawiarni i restauracji. Także szkoły i przedszkola.

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z restauracją, przestrzenią coworkingową, basenem, kinem.

Infrastruktura zdalna:
- 8 minut Piramida Chi
- 4 minuty Parkowania
- 10 minut Szlak artystów
- 2-5 minut 50+ restauracji
- 2-5 minut salony i hipermarkety
- 10 minut małpiego lasu
- 15 minut tarasów ryżowych
- 5-10 minut szkoły i przedszkola

*cena podana jest na dzień 10 października 2024 r.

Lokalizacja na mapie

Ubud, Indonezja

