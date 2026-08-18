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Wille na sprzedaż w South Pilio Municipality, Grecja

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5 obiektów total found
Willa w Milies, Grecja
Willa
Milies, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Oferujemy na sprzedaż luksusową willę w miejscowości Southern Pelion, w pobliżu Volos. Great…
$7,08M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kala Nera, Grecja
Willa
Kala Nera, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter s…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Argalasti, Grecja
Willa
Argalasti, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 320 m kw w Volos- Pilio. Parter składa się z 7 sy…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trikeri, Grecja
Willa
Trikeri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 100 m kw w Volos- Pilio. Piwnica składa się z je…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Promyri, Grecja
Willa
Promyri, Grecja
Powierzchnia 440 m²
Oferujemy na sprzedaż zaciszną willę w południowym Pelionie. Willa obejmuje 3 sypialnie dwuo…
$3,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w South Pilio Municipality, Grecja

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