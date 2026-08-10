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Wille na sprzedaż w Municipality of Tanagra, Grecja

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Municipal Unit of Inofyta
4
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4 obiekty total found
Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$814,689
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż w budowie willa o powierzchni 1000 metrów kwadratowych w Attyce. Widok na miasto…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 298 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 298 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$560,837
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Tanagra, Grecja

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