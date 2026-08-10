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Wille na sprzedaż w Wolos, Grecja

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1 obiekt total found
Willa w Wolos, Grecja
Willa
Wolos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Volos - Pilio. Półpiwni…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Wolos, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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