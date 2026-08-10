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Wille na sprzedaż w Lake Plastiras Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Willa w Neochori, Grecja
Willa
Neochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 235 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpi…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Lake Plastiras Municipality, Grecja

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