  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

Saloniki
4
Thermi Municipality
129
Thermaikos Municipality
82
Municipality of Pylaia Chortiatis
63
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: ekskluzywna rezydencja w Thermi, prestiżowym przedmieściu Saloniki, oferująca d…
$861,291
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Parametry nieruchomości w Thessaloniki Regional Unit, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
