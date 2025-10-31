Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z tarasem w Municipality of Sithonia, Grecja

Sithonia Municipal Unit
83
Nikiti
63
Neos Marmaras
4
7 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom szeregowy o powierzchni 82 m² na sprzedaż w Nikiti, Sithonia. Na parterze znajduje się p…
$291,362
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o łącznej powierzchni 75 m², położone na drugim i trzeci…
$266,202
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Każdy dom typu maisonette oferuje łączną powierzchnię wewnętrzną 120 m² i został starannie z…
$406,423
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Ormos Panagias, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dom typu maisonette o powierzchni 80 m² w Ormos Panagias, Sithonia. Nieruchomoś…
$291,357
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dwupoziomowy dom typu maisonette o powierzchni 100 m², położony w Nikiti, Sitho…
$313,527
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie (maisonette) o powierzchni 103 m², położone w nadmorski…
$324,071
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: urokliwy dom typu maisonette o powierzchni 103 m², położony w pięknej, nadmorsk…
$325,139
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Municipality of Sithonia, Grecja

