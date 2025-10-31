Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z ogrodem w Municipality of Sithonia, Grecja

Sithonia Municipal Unit
83
Nikiti
63
Neos Marmaras
4
3 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom szeregowy o powierzchni 82 m² na sprzedaż w Nikiti, Sithonia. Na parterze znajduje się p…
$291,362
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Każdy dom typu maisonette oferuje łączną powierzchnię wewnętrzną 120 m² i został starannie z…
$406,423
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dwupoziomowy dom typu maisonette o powierzchni 100 m², położony w Nikiti, Sitho…
$313,527
Zostaw prośbę
