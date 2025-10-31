Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Sithonia
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Municipality of Sithonia, Grecja

Sithonia Municipal Unit
5
Nikiti
4
5 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 80 m² w Nikiti, Sithonia, zaledwie kilka m…
$325,305
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 75 m², położone na drugim i trzecim piętrz…
$267,601
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 110 m² w miejscowości Nikiti, Sithonia, id…
$238,514
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
bomo nikiti apartments – This is a magnificent complex, consisting of 38 apartments, locat…
$300,404
Parametry nieruchomości w Municipality of Sithonia, Grecja

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
