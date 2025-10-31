Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Sithonia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Municipality of Sithonia, Grecja

Sithonia Municipal Unit
100
Nikiti
62
Neos Marmaras
23
Toroni Municipal Unit
13
4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż nowo wybudowane mieszkanie o powierzchni 55 m² z basenem wspólnym, położone zale…
$232,504
Mieszkanie 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2
Na sprzedaż: mieszkanie o powierzchni 52 m², położone na półwyspie Sithonia, w miejscowości …
$256,394
Mieszkanie 3 pokoi w Toroni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Toroni, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: mieszkanie o powierzchni 50 m² w Toroni, Sithonia (Chalkidiki), położone na dru…
$233,086
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
Typy nieruchomości w Municipality of Sithonia.

apartamenty wielopoziomowe
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Sithonia, Grecja

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
