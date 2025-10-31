Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z basenem na sprzedaż w Municipality of Sithonia, Grecja

Sithonia Municipal Unit
100
Nikiti
62
Neos Marmaras
23
Toroni Municipal Unit
13
6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 59 m² na drugim piętrze w miejscowości Nikiti, Sithonia…
$215,245
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż nowo wybudowane mieszkanie o powierzchni 55 m² z basenem wspólnym, położone zale…
$232,504
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 80 m² w Nikiti, Sithonia, zaledwie kilka m…
$325,305
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Αυτές οι κατοικίες ορόφου με σοφίτα, συνολικής επιφάνειας 90,65 τ.μ., προσφέρουν έναν ιδανικ…
$312,152
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Αυτό το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που βρίσκεται στην πανέμορφη Νικήτη Χαλκιδικής, προσ…
$522,756
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
