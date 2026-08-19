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Dom wolnostojący na sprzedaż w Ajos Nikolaos, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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6 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 380 m kw. Na Krecie. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, j…
$1,07M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 240 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa się z 3 sypialn…
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 400 m kw. na Krecie. Właściciele opuszczą meble ze sprzedażą.
$637,583
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 130 m kw. na Krecie. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuch…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 280 m kw. Na Krecie. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, 3 prysz…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 237 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 237 m kw. Na Krecie. Parter składa się z 2 sypialni, salonu, je…
$1,30M
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Agencja
Grekodom Development
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