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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Sitia, Grecja

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Sitia Municipal Unit
5
Dom wolnostojący Usuwać
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5 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Piskokefalo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Piskokefalo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowy dom o powierzchni 161 metrów kwadratowych na Krecie. Piwnica pół - …
$637,583
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Sitia, Grecja
Dom wolnostojący
Sitia, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 500 metrów kwadratowych na Krecie. Wspaniały widok …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Sitia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Sitia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 378 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 378 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa si…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Sfaka, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Sfaka, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż stare budownictwo 1- piętrowy dom 180 metrów kwadratowych na Krecie. Dom składa …
$113,348
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Skopi, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Skopi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 50 m kw. Na Krecie. Parter składa się z salonu, jednej kuchni, …
$126,336
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Sitia, Grecja

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