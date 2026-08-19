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Mieszkania na sprzedaż w Ajos Nikolaos, Grecja

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8 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Położony zaledwie 50 metrów od piaszczystych plaż, nadmorskich kawiarni, tawerny i restaurac…
$216,995
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 65 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na drugim pi…
$342,406
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Tylko 50 metrów od piaszczystej plaży, nadmorskich kawiarni, tawern i restauracji, ten 1 pię…
$395,537
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 198 m2 na Krecie. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$504,163
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 6 pokojów w Agios Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 6 pokojów
Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Dom znajduje się w miejscowości Agios Nicolaos 2600 metrów od słynnej plaży Trani Ammoudia. …
$231,649
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Mieszkanie 3 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż duplex 110 metrów kwadratowych na Krecie. Duplex znajduje się na 2 piętrze i 3 p…
$578,429
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Zaledwie 50 metrów od piaszczystej plaży, nadmorskich kawiarni, tawern i restauracji, ten pa…
$439,224
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajos Nikolaos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 57 m²
Położony zaledwie 50 metrów od piaszczystych plaż, nadmorskich kawiarni, tawerny i restaurac…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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