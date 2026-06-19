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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Milopotamos, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Apartament na sprzedaż na pierwszym piętrze z nieograniczonym widokiem na morze Apartament o…
$288,563
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie w Panormos, Grecja
Mieszkanie
Panormos, Grecja
Powierzchnia 111 m²
Sugerowany na sprzedaż, piękny, oszałamiający dupleks JUST 30 metrów od piaszczystych plaż P…
$287,409
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipality of Milopotamos, Grecja

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