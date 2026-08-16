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Mieszkania na sprzedaż w Heraklion, Grecja

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25 obiektów total found
Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Apartament na sprzedaż na drugim piętrze w miejscowości Mohos, Kreta W samym sercu Mohos, je…
$288,517
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Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Apartament na sprzedaż w miejscowości Mohos, Kreta W Mohos, jednej z najbardziej ruchliwych …
$346,221
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Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 70 m²
Apartament na sprzedaż na pierwszym piętrze w miejscowości Mohos, Kreta W samym sercu Mohos,…
$288,517
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Mieszkanie w Heraklion, Kreta - 80 m ² Apartament znajduje się na parterze i oferuje ładny p…
$377,827
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 41 m²
DLA SPRZEDAŻY: Apartament 41m2 w Chersonissos, Kreta, Grecja Cena: 195,000 EUR Rozmiar: 41 m…
$224,862
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Na sprzeda? mieszkanie 123 m2 na Krecie. Apartament znajduje się na parterze. Składa się z 3…
$436,862
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Wyobraź sobie swój dom w idyllicznym, luksusowym kompleksie widok na morze z dostępem do pla…
$441,585
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 66 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na…
$466,380
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 130 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na 1 piętrz…
$389,634
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? piêkny maizonette (95 m kw.) w dzielnicy Mesambelie Heraklion miasta, na Krecie.…
$485,271
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
DLA SPRZEDAŻY: Apartament 68m2 w Chersonissos, Kreta, Grecja Cena: 375,000 EUR Rozmiar: 68sq…
$432,426
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
DLA SPRZEDAŻY: Apartament 43m2 w Chersonissos, Kreta, Grecja Cena: 189000 EUR Rozmiar: 43 m2…
$217,943
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
DLA SPRZEDAŻY: Parter Apartment in Exclusive Gated Community - North West Heraklion, Kreta T…
$413,248
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż 2 apartamenty 27 m2 i 48 m2 w łącznej powierzchni 75m2 Apartamenty znajdują się …
$236,142
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Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Heraklion, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 5
Maisonette z panoramicznymi oceanami Morza Egejskiego - inwestycje kapitałowe na rzecz wzros…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 97 m²
Na sprzeda? stary budowlany duplex 97 m kw. na Krecie. Duplex znajduje się na 1 piętrze i 2 …
$114,529
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Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Exclusive Top- Floor Apartament z tarasem na dachu - 185 m2 + 220 m2 Obszar dachów Na sprze…
$448,669
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 5/5
Maisonette z panoramicznym widokiem na Morze Egejskie - inwestycje ze wzrostem kapitału i Go…
$907,733
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
DLA SPRZEDAŻY: Apartament 87m2 w Chersonissos, Kreta, Grecja Cena: 385000 EUR Rozmiar: 87sq.…
$443,958
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Apartament nad morzem z widokiem na morze - Gournes, Heraklion, Kreta Pierwszy …
$283,370
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 165 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 165 m kw na Krecie. Apartament znajduje się n…
$318,791
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Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 42 m²
Apartament na pierwszym piętrze z widokiem na morze, Limenas Hersonissou Dziesięć metrów od …
$173,138
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Na sprzedaż jest doskonały apartament o 65,5 m2 w Heraklion miasta, na Krecie. Obiekt składa…
$420,332
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Mieszkanie w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Apartament na sprzeda? 74 m2 na wyspie Kreta. Apartament znajduje się na pierwszym piętrze i…
$115,314
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Heraklion, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 28 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 28 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na drugim pi…
$94,457
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Parametry nieruchomości w Heraklion, Grecja

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