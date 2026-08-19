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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Ierapetra, Grecja

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Ierapetra Municipal Unit
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Ierapetra
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7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 154 m²
Na sprzeda? mieszkanie 154 m kw. Na Krecie. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się…
$295,177
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Na sprzeda? mieszkanie 81 m kw. na Krecie. Apartament znajduje się na trzecim piętrze. Skład…
$230,238
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 107 metrów kwadratowych na Krecie. Mieszkanie znajduje …
$315,249
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie 110 m kw. na Krecie. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się…
$479,877
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? mieszkanie 135 m kw. na Krecie. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się…
$554,933
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na trzecim p…
$184,191
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Ierapetra, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 140 m kw na Krecie. Apartament znajduje się na 1 piętrz…
$342,406
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Ierapetra.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Ierapetra, Grecja

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