Domy z tarasem na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

Szeregowiec 4 pokoi w Polygyros Municipality, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Polygyros Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
En venta: casa adosada de 55 m² en Metamorfosi, Sithonia. La planta baja incluye un salón co…
$209,778
Szeregowiec 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dom typu maisonette o powierzchni 85 m² położony w Kalive, Polygyros, Chalkidik…
$337,974
Szeregowiec 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dom typu maisonette o powierzchni 72 m² położony w Kalive, Polygyros, Chalkidik…
$269,217
Typy nieruchomości w Polygyros Municipality.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
