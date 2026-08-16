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Dom wolnostojący na sprzedaż w Pieria Regional Unit, Grecja

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Katerini Municipality
35
Dion Olympos Municipality
30
Pydna Kolindros Municipality
25
Peristasi
9
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Dom wolnostojący Usuwać
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90 obiektów total found
Dom wolnostojący w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący
Platamonas, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 200 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$519,331
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 280 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Półpiwnica składa się z salonu…
$454,573
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 119 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z …
$271,563
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 105 m2 na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni…
$82,650
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego maga…
$392,066
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Alonia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Alonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowy dom o powierzchni 140 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimp…
$105,083
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Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 4 pokoi w Sfendami, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Sfendami, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 300 m kw. Na Olympic Coast. Piwnica składa się z 2 magazynów. Pa…
$354,213
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Dom wolnostojący w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 286 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 286 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$468,452
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Makrygialos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Makrygialos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 259 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowy dom 259 m2 na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jed…
$230,238
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Agathoupoli, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Agathoupoli, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 360 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 360 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z salonu z kuc…
$472,283
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 188 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 188 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z 3 magazynów. Pi…
$126,845
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Sfendami, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Sfendami, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 130 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z 3 sypialni, salonu…
$126,712
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Sfendami, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Sfendami, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 143 m2 na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z 3 magazynów. P…
$188,913
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Dom wolnostojący w Makrygialos, Grecja
Dom wolnostojący
Makrygialos, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Przestronny dom w Makrigialos, Pieria Odkryj spokój i wspaniały widok na morze w tym oszała…
$472,283
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$590,354
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Makrygialos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Makrygialos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 70 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Dom…
$200,720
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Agathoupoli, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Agathoupoli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 290 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$206,624
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Ritini, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Ritini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$259,756
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Aiginio, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Aiginio, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 320 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 320 m kw. na Olympic Coast. Piwnica składa się z 3 magazynów. Pa…
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Dom wolnostojący w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący
Korinos, Grecja
Powierzchnia 285 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 285 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej…
$668,819
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 80 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Dom składa się z 3 sypialni, …
$129,878
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$572,644
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Kitros, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kitros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 285 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 285 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Półpiwnica składa się z 2 ma…
$389,634
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Alonia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Alonia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 110 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa s…
$88,553
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? stary budowlany 1- pi? trowy dom 100 m kw. Na Olympic Coast. Dom składa się z 3 …
$91,867
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Korinos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Korinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 170 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$138,231
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Litochoro, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowy dom 220 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednej łazienki,…
$336,502
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Kitros, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kitros, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 360 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa s…
$342,406
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Skotina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Skotina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 123 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 123 m kw. na Olympic Coast. Parter składa się z 2 sypialni, jed…
$330,598
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Katerini Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 242 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 242 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej WC, 2…
$413,248
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Parametry nieruchomości w Pieria Regional Unit, Grecja

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