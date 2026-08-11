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Dom wolnostojący na sprzedaż w Aiginio, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Aiginio, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Aiginio, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 320 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 320 m kw. na Olympic Coast. Piwnica składa się z 3 magazynów. Pa…
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Aiginio, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Aiginio, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 300 m kw. Na Olympic Coast. Parter składa się z jednej sypialni,…
$312,888
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Aiginio, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Aiginio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 355 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 355 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej sypia…
$271,563
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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