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Dom wolnostojący na sprzedaż w Platamonas, Grecja

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5 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$590,354
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? 3 pi? trowy dom 280 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego maga…
$578,547
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$572,644
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pa…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Platamonas, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Platamonas, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy z 300 metrami kwadratowymi na wybrzeżu olimpijskim. Parter składa się…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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