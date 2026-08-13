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Mieszkania na sprzedaż w Peristasi, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Peristasi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. Na Olympic Coast. Apartament znajduje się na parterze. Skła…
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Peristasi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 115 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Mieszk…
$188,913
Zostaw prośbę
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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