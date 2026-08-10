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Nowe budynki na sprzedaż w Region Peloponez

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Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Pokaż wszystko Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Willa Willa w Grecji dla programu Golden Visa
Municipality of Ermionida, Grecja
od
$571,353
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
🏡 Willa w Grecji dla programu Golden Visa Nowoczesna ekologiczna willa z widokiem na morze w prestiżowym regionie Peloponezu. Idealna zarówno do wypoczynku i stałego zamieszkania, jak i do uzyskania greckiego pozwolenia na pobyt w ramach programu Golden Visa. 📍 Lokalizacja • Thermisia…
Agencja
Invest Cafe
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