Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Solygeia
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

;
wille
4
domy wolnostojące
5
szeregowcy
8
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$743,846
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się