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Domy nad morzem na sprzedaż w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

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wille
4
domy wolnostojące
5
szeregowcy
8
5 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette 135 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$292,904
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 740 m²
Kompleks Ten imponujący kompleks mieszkaniowy na sprzedaż znajduje się w Pefkali, w Koryntii…
$909,146
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych na Peloponezie. Parter skła…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 210 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter skład…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 120 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 4 poz…
$295,177
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Solygeia, Grecja

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