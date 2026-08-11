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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nea Peramos, Grecja

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mieszkania
38
39 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Nowo wybudowany apartament 125 m2 luksus, elewacja znajduje się na 1 pięt…
$405,967
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Na sprzeda? pod budowê Apartament 85 m2 na 1 pi? trze 2 poziomów. Na niżs…
$275,352
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2
Free, New Peramos: Na sprzedaż Apartament 91m2 elewacja na 2. piętrze ze strychem. Składa si…
$276,289
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Sprzedawane w ramach budowy maisonette 75 m2 ze strychem. Składa się z 2 …
$231,800
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Mieszkanie 3 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Na sprzedaż maizonette 110 m kw. 2 poziomów (ze strych). Składa się z 3 s…
$384,642
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Kawalerka 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2
Free, New Peramos: Na sprzeda? mieszkanie 44 m2 znajduje si? na 2 pi? trze budynku bardzo bl…
$134,079
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2
Free, New Peramos: Sprzedawane w ramach budowy maisonette 78m2 luksus, 2 poziomy. Składa się…
$282,535
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Mieszkanie 3 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Free, New Peramos: Sprzedawane w ramach budowy maisonette 100 m2 luksus, dwa poziomy, z wido…
$270,762
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Sprzedawany jest w ramach budowy maizonette 76sq.m. znajduje się na 1 pię…
$258,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2
Free, New Peramos: Na sprzedaż maizonette 91 m2 elewacja na 2 piętrze 2 poziomy (ze strych).…
$262,385
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Na sprzedaż maizonette 110 m kw. Fasada na 1 piętrze 2 poziomy w budynku …
$293,727
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Na sprzedaż maisonette 100 m2 elewacji na 1 piętrze 2 poziomy. Składa się…
$274,837
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Free, New Peramos: Na sprzeda? pod budowê Apartament 85 m2 na parterze 2 poziomy. Na wyższym…
$269,494
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Na sprzedaż Apartament 67 m2 elewacji znajduje się na 1 piętrze. Składa s…
$216,767
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Mieszkanie 3 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Sprzedawany jest w ramach maizonette budowlanej 90 m2 na 2 poziomach 45 i…
$283,422
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Mieszkanie 3 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3
Mieszkanie na sprzedaż w Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture za 150 000 € (nr listy…
$266,871
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Na sprzedaż maisonette 91 m2 elewacji na 1 piętrze 2 poziomy. Na niższym …
$292,928
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Kawalerka 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Free, New Peramos: Na sprzeda? mieszkanie 46 m2 elewacji znajduje si? na parterze budynku. S…
$152,323
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Mieszkanie 6 pokojów w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 6 pokojów
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
Piętro 3
SELING 4HOLD Building 500 S.A. z 6 2007 DODATKAMI ROLNICTWA. Jest na sprzedaż. Building jest…
$1,27M
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Na sprzedaż maisonette 91 m2 elewacji na 1 piętrze 2 poziomy. Na niższym …
$292,928
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2
Free, New Peramos: Na sprzeda? pod budowê Apartament 90 m2 na 2. pi? trze 2 poziomy. Na niżs…
$298,787
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Dom 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Free, New Peramos: Na sprzeda? Dom 94 m kw., znajduje si? na dzia? ce 278 m kw., o współczyn…
$266,871
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Free, New Peramos: Do sprzeda? y w ramach budowy maizonette 68 m kw. 2 poziom elewacji (part…
$185,620
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Sprzedawane w ramach budowy maisonette 74 m2 elewacji na 2 poziomach ze s…
$256,426
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Free, New Peramos: Na sprzedaż w budynku półpiwnica Apartament 57sq.m. Składa się z 1 sypial…
$117,930
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Mieszkanie 3 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 107 m²
Free, New Peramos: Na sprzeda? maizonette 107sq.m. w budowie, luksusowe 2 poziomy (póŠ-basem…
$324,835
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 55 m2 elewacji na 1 pi? trze 2 poz…
$173,048
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Sprzedawane w ramach budowy maizonette 75 m2 dwa poziomy (ze strychem). N…
$220,530
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Free, New Peramos: Na sprzedaż maisonette 87 m2 2 poziomy (ze strychem). Składa się z 2 sypi…
$293,727
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Sprzedawane w ramach budowy maisonette 78sq.m. 2 poziomy ze strychem. Na …
$273,272
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