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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nestos Municipality, Grecja

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domy
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11 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Perni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Perni, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Kavala, Perni: Na sprzeda? Apartament 80 m2 znajduje si? na 2 pi? trze trzykondygnacyjnego d…
$118,537
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Dom 4 pokoi w Platamonas, Grecja
Dom 4 pokoi
Platamonas, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Platamonas, Kavala: DLA SPRZEDAŻY: Dom, 140 m kw., w 2 poziomach, w obrębie drzew samolotu, …
$256,244
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Mieszkanie 2 pokoi w Makrychori, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Makrychori, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Philip, Kryoneri: Apartament 75 m2 jest na sprzedaż z indywidualnym kotłem olejowym w podwój…
$82,645
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LDV InvestLDV Invest
Dom 1 pokój w Paradisos, Grecja
Dom 1 pokój
Paradisos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Dom wolnostojący na sprzedaż w Kavala w prefekturze Kavala za 80 000 € (nr oferty ΝΠ448). Ko…
$104,411
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Dom 2 pokoi w Paradisos, Grecja
Dom 2 pokoi
Paradisos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Rider, Chrysoupoli, Niebo: Na sprzedaż rezydencja dwupiętrowa 150m2 Składa się z 2 apartamen…
$185,620
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Dom 6 pokojów w Perni, Grecja
Dom 6 pokojów
Perni, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Kavala, Perni: Na sprzeda? Dom 240 m2 zbudowany na 530 m2 dzia? ce, 3 pi? tra z indywidualny…
$343,161
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Dom 1 pokój w Ano Pontolivado, Grecja
Dom 1 pokój
Ano Pontolivado, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
ΚΑΒΑΛΑ. Ano Pontolivado: dom jednorodzinny o powierzchni 57 m2 na 750 m2 ziemi. Składa się z…
$63,092
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Dom 3 pokoi w Chrysoupoli, Grecja
Dom 3 pokoi
Chrysoupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11531 - Maisonette FOR SALE in Chrisoupoli Center za 125.000 €. Ten 105 m kw.…
$134,937
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Dom 3 pokoi w Chrysoupoli, Grecja
Dom 3 pokoi
Chrysoupoli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11529 - Maisonette FOR SALE w Chrisoupoli Center za 140.000 €. Ten 135 m kw. …
$151,129
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Dom w Keramoti, Grecja
Dom
Keramoti, Grecja
Kod własności: 11688 - Maisonette FOR SALE in Keramoti Chaidefto for €230.000. Ten 82 m kw. …
$266,459
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Dom 3 pokoi w Zarkadia, Grecja
Dom 3 pokoi
Zarkadia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Chrysoupoli, Zarkadia: Niedokończona willa na sprzedaż, 266 SQM na 3 poziomach, na działce o…
$152,472
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Parametry nieruchomości w Nestos Municipality, Grecja

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