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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Thassos, Grecja

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12 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Thassos, Grecja
Dom 5 pokojów
Thassos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11616 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €560.000 Wykluczenie. Ten 199.00 m …
$635,818
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Dom 1 pokój w Thassos, Grecja
Dom 1 pokój
Thassos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11472 - Dom dla SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €180.000. To 110,00 m kw. Dom z…
$211,474
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Mieszkanie 3 pokoi w Thassos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11775 - Apartament DLA SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €180.000. Ten 78.00 m kw…
$211,474
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Thassos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11812 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 135.000 EUR. Ten 90.00 m …
$156,802
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Mieszkanie 2 pokoi w Thassos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11644 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 180.000 €. To 80,00 m kw.…
$211,474
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Dom 2 pokoi w Thassos, Grecja
Dom 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11597 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 420.000 EUR. Ten 100,00 m kw. Dom s…
$485,415
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Thassos, Grecja
Dom
Thassos, Grecja
Kod własności: 11583 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas za 250 000 EUR. Ten 89.00 m kw.…
$293,714
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Mieszkanie 1 pokój w Thassos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Thassos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11717 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €222.000. Ten 80.00 m kw…
$260,818
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Dom 8 pokojów w Thassos, Grecja
Dom 8 pokojów
Thassos, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Kod nieruchomości: 1985 - Dom na sprzedaż w Thasos Limenas za 470 000 €. To 326 sq. m. Dom s…
$494,219
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Dom 4 pokoi w Thassos, Grecja
Dom 4 pokoi
Thassos, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż wyjątkowy i luksusowy dom wolnostojący w Limenas, Thassos 200 mkw. na działce o …
$377,226
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Dom 3 pokoi w Thassos, Grecja
Dom 3 pokoi
Thassos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2
Na sprzedaż w Limenas of Thassos we wspaniałym miejscu w przyrodzie wolnostojącym domu o pow…
$368,036
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Mieszkanie 5 pokojów w Thassos, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Thassos, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Thassos, Centrum: Na sprzedaż przez budynek 450 m2 elewacji na parterze 4 poziomy z podgrzew…
$736,071
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