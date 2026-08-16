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Domy na sprzedaż w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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Thassos Municipality
65
Kavala Municipality
25
Paggaio Municipality
24
Kawala
13
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133 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Piętro 2
Philip, Almond: Na sprzedaż Dom 215 m2 w 500 m2 działki w doskonałym miejscu. Składa się z 4…
$334,680
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Dom 1 pokój w Thassos Municipality, Grecja
Dom 1 pokój
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11119 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Mikros Prinos za 40.000 €Wykluczenie. Ten 69.0…
$46,994
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Dom w Skala Marion, Grecja
Dom
Skala Marion, Grecja
Kod własności: 11877 - Dom dla SPRZEDAŻY w Thasos Skala Marion za 190.000 €. To 114.00 m kw.…
$223,563
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Dom 2 pokoi w Thassos Municipality, Grecja
Dom 2 pokoi
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11811 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Sotiras za 140.000 €. Ten 69.00 m kw. Umeblowa…
$164,480
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Dom 6 pokojów w Perni, Grecja
Dom 6 pokojów
Perni, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Kavala, Perni: Na sprzeda? Dom 240 m2 zbudowany na 530 m2 dzia? ce, 3 pi? tra z indywidualny…
$343,161
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Dom 5 pokojów w Kallirachi, Grecja
Dom 5 pokojów
Kallirachi, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Kod własności: 11893 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Kallirachi za 330.000 €. Ten 220.00 m kw. Umeb…
$376,640
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Thassos, Grecja
Dom 5 pokojów
Thassos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11616 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €560.000 Wykluczenie. Ten 199.00 m …
$635,818
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Dom w Potamia, Grecja
Dom
Potamia, Grecja
Kod własności: 11618 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Potamia za 100.000 €. To 130,00 m kw. Dom skła…
$117,485
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Dom 3 pokoi w Skala Sotiros, Grecja
Dom 3 pokoi
Skala Sotiros, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11837 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Skala Sotiros za 520.000 euro. Ten 140 m kw. u…
$610,925
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Dom 2 pokoi w Thassos, Grecja
Dom 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11597 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 420.000 EUR. Ten 100,00 m kw. Dom s…
$485,415
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Dom 2 pokoi w Potamia, Grecja
Dom 2 pokoi
Potamia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11863 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Potamia na 100.000 €Wykluczenie. To 88.00 m kw…
$117,485
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Dom 3 pokoi w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Dom 3 pokoi
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11622 - Maisonette DLA SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za 200.000 EUR. Ten 104…
$234,971
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Dom 2 pokoi w Skala Rachoniou, Grecja
Dom 2 pokoi
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 2
Kod własności: 11867 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Skala Rachoniou za €260.000 Wykluczenie. Ten 9…
$296,014
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Dom w Prinos, Grecja
Dom
Prinos, Grecja
Kod własności: 11587 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Prinos za 58,000 euro. To 50,00 m kw. Dom jest…
$68,142
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Dom 2 pokoi w Panagie, Grecja
Dom 2 pokoi
Panagie, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11894 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Panagii za 142.000 EUR. Ten 89.00 m kw. Umeblo…
$163,713
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Dom 3 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Philip, Almond: Nowo wybudowany dom jest na sprzedaż w kompleksie 150 m kw. 3 poziomów. Skła…
$237,847
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Dom 2 pokoi w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Dom 2 pokoi
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11773 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za 190.000 €. Ten 75.00 m kw. Umeb…
$223,222
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Dom 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Dom 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Free, New Peramos: Na sprzeda? Dom 94 m kw., znajduje si? na dzia? ce 278 m kw., o współczyn…
$266,871
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Dom 2 pokoi w Thassos Municipality, Grecja
Dom 2 pokoi
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11823 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Aliki za 205.000 EUR Wykluczenie. Ten 92.00 m …
$235,289
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Dom 3 pokoi w Thassos Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Tradycyjna rezydencja w tradycyjnej miejscowości Megalos Prinos w Thassos. Ma powierzchnię 1…
$173,530
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Dom 2 pokoi w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Dom 2 pokoi
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11815 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Koinira za 250.000 €. Ten 100 m kw. umeblowany…
$293,714
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Dom 3 pokoi w Lefki, Grecja
Dom 3 pokoi
Lefki, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 285 m²
Piętro 2
Xanthi, Lefki: Luksusowy dom wolnostojący o powierzchni 245 m2. w 12000 mkw. działka z granu…
$216,912
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Dom 1 pokój w Potos, Grecja
Dom 1 pokój
Potos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11885 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Potos za €210.000. To 75.00 m kw. Dom znajduje…
$244,625
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Dom 4 pokoi w Kallirachi, Grecja
Dom 4 pokoi
Kallirachi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Kod własności: 11577 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Kallirachi za 230.000 EUR. Ten 170.00 m kw. Um…
$263,630
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Dom 3 pokoi w Panagie, Grecja
Dom 3 pokoi
Panagie, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11605 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Panagia za 150.000 €. Ten 140.00 m kw. Umeblow…
$176,228
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Dom 3 pokoi w Amygdaleonas, Grecja
Dom 3 pokoi
Amygdaleonas, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Philip, Almond: Na sprzedaż Dom 90 m2 położony na działce 379 m2 z współczynnikiem budynku 0…
$232,617
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Dom 2 pokoi w Kallirachi, Grecja
Dom 2 pokoi
Kallirachi, Grecja
Sypialnie 2
Tradycyjny dom w okolicy Kallirachi w Thassos. Ma łączną powierzchnię 110 mkw. z piwnicą. Je…
$161,594
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Dom w Maries, Grecja
Dom
Maries, Grecja
Kod własności: 11876 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Maries za €110.000. Dom jest na parterze i fun…
$129,001
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Dom 1 pokój w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Dom 1 pokój
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11466 - Dom dla SPRZEDAŻY w Thasos Koinira za €230.000. Ten 40.00 m kw. Umebl…
$262,823
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Dom w Kallirachi, Grecja
Dom
Kallirachi, Grecja
Kod własności: 11541 - Dom SPRZEDAŻY w Thasos Kallirachi za 335,000 euro. To 135.00 m kw. Do…
$394,177
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Typy nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja.

wille

Parametry nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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