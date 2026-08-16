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Mieszkania na sprzedaż w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

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Paggaio Municipality
54
Kavala Municipality
44
Kawala
40
Nea Peramos
38
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126 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5
Kavala, Zbiornik: Na sprzedaż Apartament 80 m2 położony na 5 piętrze budynku z windą z centr…
$183,585
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Mieszkanie 2 pokoi w Paggaio Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Paggaio Municipality, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1
Kavala, Palio: Na sprzedaż w budowie Maisonette 62sqm 2 poziomy znajduje się w kompleksie lu…
$265,223
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Mieszkanie 2 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4
Kavala, St. Paul 's Center: Apartament 85 m2 jest na sprzedaż na 4 piętrze budynku z windą w…
$178,967
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Mieszkanie 2 pokoi w Thassos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Thassos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11812 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za 135.000 EUR. Ten 90.00 m …
$156,802
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Mieszkanie 3 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3
Mieszkanie na sprzedaż w Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture za 150 000 € (nr listy…
$266,871
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Mieszkanie 3 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2
Na sprzedaż maisonette 150m2 w Amygdaleon Kavala. Składa się z 4 poziomów: piwnica, 1 piętro…
$228,082
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Free, New Peramos: Na sprzedaż w budynku półpiwnica Apartament 57sq.m. Składa się z 1 sypial…
$117,930
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Mieszkanie 2 pokoi w Skala Kallirachis, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Skala Kallirachis, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11895 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Skala Kallirachis za €210.000. Ten …
$238,432
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Kavala, Na sprzedaż w ramach mieszkania budowlanego 47 m2 znajduje się na 2 piętrze budynku.…
$128,005
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Free, New Peramos: Na sprzedaż maisonette 87 m2 2 poziomy (ze strychem). Składa się z 2 sypi…
$293,727
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1
Kavala: Na sprzeda? mieszkanie budowlane 50 m kw. znajduje si? na 1 pi? trze budynku. Składa…
$133,823
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Kawalerka 1 pokój w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Koń, Górna Kalamitsa: W nowym kompleksie domów, na sprzedaż Apartament 45 m2 300 metrów od p…
$105,451
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Mieszkanie 2 pokoi w Prinos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Prinos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11707 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Ormos Prinou za €180.000. Ten 60.00…
$211,474
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Mieszkanie 3 pokoi w Panagie, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Panagie, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11833 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Panagia za 125.000 €. Ten 90.00 m kw…
$142,999
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Mieszkanie 1 pokój w Thassos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Thassos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11717 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Limenas za €222.000. Ten 80.00 m kw…
$260,818
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Kawalerka w Kavala Municipality, Grecja
Kawalerka
Kavala Municipality, Grecja
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1
Kavala: Na sprzedaż w ramach budowy Studio 34m2 znajduje się na 1 piętrze budynku. Składa si…
$116,085
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Sprzedawane w ramach budowy maisonette 75 m2 ze strychem. Składa się z 2 …
$231,800
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Sprzedawane w ramach budowy maisonette 74 m2 elewacji na 2 poziomach ze s…
$256,426
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Mieszkanie 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Free, New Peramos: Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 55 m2 elewacji na 1 pi? trze 2 poz…
$173,048
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Mieszkanie 2 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 6
Kavala St. John: Na sprzedaż w doskonałej lokalizacji apartament w bardzo dobrym stanie, 74 …
$179,746
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Mieszkanie 2 pokoi w Potos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Potos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod nieruchomości: 1729 - Apartament NA SPRZEDAŻ w Thasos Potos za 150 000 €. To 97 sq. m. A…
$255,528
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Mieszkanie 1 pokój w Prinos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Prinos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11697 - Apartament DLA SPRZEDAŻY w Thasos Ormos Prinou za 128.000 €Wykluczeni…
$150,381
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Kawalerka 1 pokój w Nea Peramos, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Peramos, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Free, New Peramos: Na sprzeda? mieszkanie 46 m2 elewacji znajduje si? na parterze budynku. S…
$152,323
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Mieszkanie 2 pokoi w Potamia, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Potamia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11840 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Potamia za €160.000. Ten 55.00 m kw.…
$187,977
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Mieszkanie 2 pokoi w Skala Rachoniou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11797 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Skala Rachoniou za €177.000. To 70 …
$207,949
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Alexandroupoli, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Alexandroupoli, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11768 - Apartament DLA SPRZEDAŻY w Aleksandrii Centrum za €117.000. To 60 met…
$136,174
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Mieszkanie 3 pokoi w Kavala Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kavala Municipality, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Piętro 6
Kavala, Na sprzedaż w budynku budowlanym 147sq.m. znajduje się na 6 piętrze budynku. Składa …
$765,864
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Mieszkanie 2 pokoi w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11824 - Apartament DO SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za 350.000 EUR. Apartame…
$411,199
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Mieszkanie 2 pokoi w Makrychori, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Makrychori, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Philip, Kryoneri: Apartament 75 m2 jest na sprzedaż z indywidualnym kotłem olejowym w podwój…
$82,645
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Mieszkanie 2 pokoi w Skala Rachoniou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Kod własności: 11745 - Apartament dla SPRZEDAŻY w Thasos Skala Rachoniou za 198.000 €. To 78…
$230,447
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Typy nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja.

kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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