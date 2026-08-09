Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Hesja
  4. Komercyjne
  5. Dochodowa nieruchomość

Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Hesja, Niemcy

;
Frankfurt nad Menem
14
Dochodowa nieruchomość Usuwać
Wyczyść
16 obiektów total found
Dochodowa nieruchomość 360 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 360 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 360 m²
Opis: apartament z 6 apartamentami z balkonem w nowym stanie. Wszystkie apartamenty są do wy…
$2,57M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dochodowa nieruchomość 800 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 800 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny (nowy budynek - 7 apartamentów) w popularnej centralnej części Frankfurtu…
$8,64M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dochodowa nieruchomość 630 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 630 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 21
Powierzchnia 630 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy dom dla 7 apartamentów z podziemnym parkingiem dla każdego mieszkania w zielonej, spoko…
$5,88M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Dochodowa nieruchomość 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z 6 apartamentami z balkonem w idealnym stanie. Dom znajduje się we Frankfurcie n…
$3,69M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dochodowa nieruchomość 380 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 380 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Niedrogi trzypiętrowy budynek z ogrodem. W domu: 5 mieszkanie-rozmiar kwadratowy, częściow…
$2,88M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dochodowa nieruchomość 750 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 750 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Pokoje 24
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 4
Dobrze utrzymany apartament posiada 7 apartamentów. Być może załamanie budynku i wzrost po…
$4,97M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dochodowa nieruchomość 1 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 1 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 1 600 m²
Liczba kondygnacji 7
Budynek mieszkalny i komercyjny na sprzedaż w centralnej części Frankfurtu.W 2023 r. odnowio…
$13,83M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dochodowa nieruchomość 360 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 360 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 360 m²
Opis: apartament z 6 apartamentami z balkonem w nowym stanie. Wszystkie apartamenty są wynaj…
$2,59M
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 1 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 1 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 1 600 m²
Liczba kondygnacji 7
Budynek mieszkalny i komercyjny na sprzedaż w centralnej dzielnicy Frankfurtu.W 2023 r. odno…
$13,94M
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 882 m² w Wolfhagen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 882 m²
Wolfhagen, Niemcy
Powierzchnia 882 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na sprzedaż w 34466 Wolfhagen (30 minut od Kassel).Powierzchnia gruntów - 532 m2;Całkowi…
$544,911
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 630 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 630 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 21
Powierzchnia 630 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowy dom z 7 apartamentami z podziemnym parkingiem dla każdego mieszkania w zielonej spokojn…
$5,93M
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 800 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 800 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek mieszkalny (nowy budynek - 7 apartamentów) w popularnej centralnej dzielnicy Frankfu…
$8,71M
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 750 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 750 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Sypialnie 24
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 4
Dobrze utrzymany apartament posiada 7 apartamentów.Możliwe rozszerzenie budynku i wzrost pow…
$5,01M
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 380 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 380 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Zamożny trzypiętrowy budynek z ogrodem krajobrazowym.W domu: 5 mieszkania, częściowo z wysok…
$2,90M
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 365 m² w Hohenkirchen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 365 m²
Hohenkirchen, Niemcy
Powierzchnia 365 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament dom na sprzedaż w 34314 EspenauAdres strony to Kasseler Str., 34314 Espenau (15 m…
$595,583
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 600 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 600 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z 6 apartamentami z balkonem w idealnym stanie. Dom znajduje się we Frankfurcie n…
$3,72M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Hesja.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
Realting.com
Udać się