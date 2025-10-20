Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Wuppertal
  4. Komercyjne
  5. Dochodowa nieruchomość

Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Wuppertal, Niemcy

nieruchomości komercyjne
3
Dochodowa nieruchomość Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Dochodowa nieruchomość 656 m² w Wuppertal, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 656 m²
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 656 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament dom na sprzedaż w 42117 Wuppertal, wybudowany w 1973 roku / odnowiony w 2020 roku…
$925,540
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 446 m² w Wuppertal, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 446 m²
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 446 m²
Liczba kondygnacji 4
Promowanie gospodarstwa w 42117 Wuppertal 1973 rok plakaty / 2020 odnowiony żelaznym betonem…
$969,942
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 371 m² w Wuppertal, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 371 m²
Wuppertal, Niemcy
Powierzchnia 371 m²
Liczba kondygnacji 3
$488,039
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się