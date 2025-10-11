Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Duisburg, Niemcy

8
Dochodowa nieruchomość 303 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 303 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 303 m²
Liczba kondygnacji 4
$302,119
Dochodowa nieruchomość 520 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 520 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 4
$720,438
Dochodowa nieruchomość 250 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 250 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na sprzeda ¿w Duisburgu.Dom został zbudowany w 1915 rokuDom ma 3 piętra, 5 apartamentów.…
$430,090
Dochodowa nieruchomość 491 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 491 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 491 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament dom na sprzeda ¿w 47166 DuisburgDom ma 1 miejsce handlowe - 35 m25 apartamentów (…
$524,921
Dochodowa nieruchomość 496 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 496 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 496 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament dom na sprzedaż w Duisburg 47169Powierzchnia domu 496 m25 apartamenty są wynajmow…
$468,623
Dochodowa nieruchomość 562 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 562 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 562 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament dom na sprzeda ¿w 47169 Duisburg.Powierzchnia domu 562 m2w budynku znajduje się 7…
$521,660
Dochodowa nieruchomość 480 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 480 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament dom na sprzedaż w 47169 DuisburgIstnieje 8 apartamentów w budynku, tylko 1 aparta…
$539,462
Dochodowa nieruchomość 696 m² w Duisburg, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 696 m²
Duisburg, Niemcy
Powierzchnia 696 m²
Liczba kondygnacji 5
47169 DuisburgDom zbudowany w 1935 roku / zmodernizowany w 2019 roku.W 2019 r. przeprowadzon…
$743,739
