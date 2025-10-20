Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Gelsenkirchen, Niemcy

Dochodowa nieruchomość 463 m² w Gelsenkirchen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 463 m²
Gelsenkirchen, Niemcy
Powierzchnia 463 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartment house in the very center of Gelsenkirchen, 3 minutes from the central pedestrian s…
$730,181
Dochodowa nieruchomość 321 m² w Gelsenkirchen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 321 m²
Gelsenkirchen, Niemcy
Powierzchnia 321 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament dom na sprzedaż w 45892 Gelsenkirchen.Dom został zbudowany w 1970 roku jako 6-rod…
$381,092
Dochodowa nieruchomość 870 m² w Gelsenkirchen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 870 m²
Gelsenkirchen, Niemcy
Powierzchnia 870 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartament dom na sprzedaż w 45881 Gelsenkirchenw dobrym staniedom 196712 apartamentów5 pięt…
$902,038
Dochodowa nieruchomość 465 m² w Gelsenkirchen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 465 m²
Gelsenkirchen, Niemcy
Powierzchnia 465 m²
Liczba kondygnacji 4
$627,479
Dochodowa nieruchomość 391 m² w Gelsenkirchen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 391 m²
Gelsenkirchen, Niemcy
Powierzchnia 391 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament dom na sprzeda ¿w 47166 Duisburg.Dobra lokalizacja w okolicy.w budynku znajduje s…
$632,097
