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Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Berlin, Niemcy

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Dochodowa nieruchomość Usuwać
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3 obiekty total found
Dochodowa nieruchomość 987 m² w Berlin, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 987 m²
Berlin, Niemcy
Pokoje 28
Powierzchnia 987 m²
Liczba kondygnacji 3
Dochód w Berlinie, w pełni wynajęty. Składa się z 12 apartamentów (od 1 do 3 pokoi). Budynek…
$4,49M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Dochodowa nieruchomość w Berlin, Niemcy
Dochodowa nieruchomość
Berlin, Niemcy
Camping house with building permit! The existing building with 15 apartments (from 56 to …
$4,50M
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Dochodowa nieruchomość 987 m² w Berlin, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 987 m²
Berlin, Niemcy
Sypialnie 28
Powierzchnia 987 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament w Berlinie, w pełni wynajęty. Składa się z 12 apartamentów (od 1 do 3 pokoi). Bud…
$4,53M
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