Kompleks mieszkalny Apartamenty v Mahindzauri priroda i komfort u mora

✨Apartamenty z tarasem, meblami i wyposażeniem - pod klucz, w otoczeniu przyrody i czystego powietrza

🏊‍♂️Kompleks mieszkalny z basenem, konsjerżem i zielenią - na całe życie i wypoczynek

📈Odroczenie do grudnia 2028 - inwestować bez opłat i opłat

🏡 Kompleks mieszkalny w Mahinjauri

Komfort, natura i uzdrowienie w jednym miejscu

📍 W malowniczej miejscowości Mahinjauri, zaledwie 20 minut od morza

🌿 Czyste górskie powietrze, mikroklimat subtropikalny i źródła termiczne

🏞 Położenie na wysokości 15- 100 m nad poziomem morza

📅 Dostawa: grudzień 2028

🏢 Kompleks:

• 7 pięter

• 104 apartamenty

• Obszary: od 37,4 m2 do 115,7 m2

• Wszystkie apartamenty z tarasami

🏊‍♀️ W kompleksie:

✔️ Grenlandia.

✔️ Basen zewnętrzny

✔️ Usługi lobby i concierge

✔️ Parking

🛋 Apartamenty Turnkey:

• Meble i maszyny.

• Elegancki, nowoczesny design

• Readymade rozwiązanie do życia lub wynajmu

💰 Wygodny plan płatności:

🔹 Zastrzeżenia

🔹 Płatność zaliczkowa - 30%

🔹 Instalacje do grudnia 2028 r.

📋Dostępne obecnie propozycje:

• Powierzchnia: od 37,4 m2 do 115 m2

• Koszt: $71,060 do $231,400

• Wszystkie apartamenty z tarasem

• Turnkey wykończenie, meble i urządzenia włączone

• Instalacja bez nadpłaty do końca budowy

🔥 Wniosek specjalny

Studio 37.4 m2 z balkonem - idealne na inwestycje lub wakacje nad morzem!

🏢 4 piętro

🌿 Balkon z widokiem na zieleń

💰 Koszt: 71,060 dolarów

📦 Wykończenie Turnkey, meble i urządzenia wliczone

📅 Instalacje do grudnia 2028 r.

Mahinjauri jest kurortem z historią: subtermalna woda mineralna jest używana od początku XX wieku do gojenia i odzyskiwania. Łączy powietrze morskie, górski krajobraz i zdrowie.

📞 Pisz, aby uzyskać plany, aktualne ceny i oferty bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji!

🤝 Dodatkowe korzyści ze współpracy

🔸 Indywidualny wybór obiektu na Państwa życzenie

🔸 Swobodne konsultacje i analiza rynku

🔸 Pełne wsparcie prawne

🔸 Pomoc przy rejestracji: dokument pobytowy, konto bankowe, przelewy, notariusz

🔸 Możliwość uczestniczenia w wycieczkach inwestycyjnych

🔸 Serwis Post- sprzedaży: pomoc w aranżacji, narzędzia, zarządzanie i wynajem