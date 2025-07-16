Apart hotel Pokoje hotelowe w Rotana Resort & Spa Batumi.

Pokoje hotelowe w Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.
Rotana Resort & Spa Batumi to ekskluzywny, 5-gwiazdkowy, 27-piętrowy kompleks mieszkalno-hotelowy z KASYNEM nad samym morzem, należący do luksusowego hotelarza ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Rotana Resort & Spa oferuje wyjątkową okazję do inwestycji w markowe rezydencje, które łączą luksus i wysoki potencjał dochodowy.
Ten projekt zapewnia najwyższej klasy komfort i elegancję, a marka Radisson Blu gwarantuje prestiż, co czyni go idealnym wyborem dla inwestorów, którzy chcą połączyć wyrafinowany styl życia z wiarygodną inwestycją finansową.
Apartamenty są oddawane do użytku po generalnym remoncie, którego ekskluzywny design został opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami sieci hoteli Radisson.
Dochód do 14% rocznie!
Wkład własny 20%
Brak rat do grudnia 2027 r.!
Druga kategoria pokoi:
Infrastruktura kompleksu:
Lokalizacja:
