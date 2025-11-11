Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Gruzja

3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w , Gruzja
Willa 4 pokoi
, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the…
$400,000
Szeregowiec 5 pokojów w Kisiskhevi, Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
Kisiskhevi, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Liczba kondygnacji 3
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profi…
$330,000
Willa 4 pokoi w Kisiskhevi, Gruzja
Willa 4 pokoi
Kisiskhevi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of …
$400,000
